Portugal está perto do pico de 7 mil casos diários de covid-19, avisam especialistas

Portugal está perto de atingir o pico de casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, alerta Manuel do Carmo Gomes. De acordo com o professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Univerisdade de Lisboa, o pico da segunda vaga deverá ser atingido no final de novembro ou início de dezembro. Nessa altura, Portugal deverá registar cerca de 7 mil casos diários de infeções por covid-19.O aviso do especialista foi feito esta quinta-feira de manhã durante a reunião do Infarmed na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro António Costa, outros membros do Governo, líderes parlamentares e peritos na área da saúde.Manuel do Carmo Gomes apelou também a que se mantenham as medidas restritivas durante pelo menos um mês e meio, de forma a que Portugal consiga baixar o R (indicador que mede quantas pessoas são contagiadas, em média, por um único indivíduo infetado). Atualmente esse valor é de 1,11 a nível nacional.Na opinião dos especialistas presentes na reunião do Infarmed, as últimas restrições adotadas pelo Executivo estão a conseguir abrandar a evolução epidemiológica do SARS-Cov-2, embora a um ritmo lento.Foi ainda divulgado que não se sabe a origem de 81% dos casos de infetados em Portugal. Nos casos cuja cadeia de transmissão pode ser indentificada, 60% das infeções têm origem em contexto familiar.As reuniões do Infarmed foram retomadas esta quinta-feira depois de uma ausência de dois meses. A última reunião decorreu no dia7 de setembro no Porto(Notícia atualizada às 13h01)