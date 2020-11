Governo revela medidas do novo Estado de Emergência no sábado

O Governo indica esta quinta-feira que as medidas a aplicar durante o novo Estado de Emergência apenas serão anunciadas no próximo sábado e assegura que "não foram tomadas quaisquer decisões".



Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro refere que "tendo em vista uma potencial renovação do estado de emergência entendeu o Governo suscitar ao Senhor Presidente da República a oportunidade de realizar uma nova reunião com os peritos, envolvendo todos os atores sociais e políticos, antes da tomada de novas decisões".



Esta reunião servirá "para fazer um balanço das medidas já tomadas e do seu impacto".



Assim, contrariando notícias avançadas, nomeadamente pelo Jornal de Notícias, dando conta de que seria proibida a circulação entre concelhos nos fins de semana dos feriados, o Executivo refere que "não foram ainda tomadas quaisquer decisões o que não faria sentido ocorrer antes da realização das audições em curso".



O gabinete de António Costa admite que "existem obviamente diversos cenários que são discutidos com os especialistas mas não foram tomadas quaisquer decisões pelo que qualquer anúncio constitui neste momento pura especulação".





A nota indica ainda que esta quinta-feira à tarde o chefe de Estado "submeterá ao Governo para parecer o projeto de decreto. Amanhã a Assembleia da República reunirá para se pronunciar. E só no sábado o Governo divulgará as medidas que irá adotar em execução do Decreto Presidencial".