Marcelo e partidos pressionam, mas plano de desconfinamento só chega daqui a 15 dias

Esta é a posição do Executivo apesar de Marcelo Rebelo de Sousa ter demonstrado, nos encontros com os partidos na terça-feira, antes de decretar o novo estado de emergência, estar desconfortável com a ausência de um plano concreto para se preparar o desconfinamento após a Páscoa, de acordo com o Observador.



Também os partidos exigem um "calendário transparente" que permita os empresários e famílias começar a fazer planos. E há quem tenha sugerido reabrir alguns setores.



Leia Também Mariana Vieira da Silva: Desconfinamento começará pelas escolas ministra de Estado e da Presidência alertou que o número "muitíssimo elevado" de internamentos em cuidados intensivos devido à covid-19 não permite criar qualquer expectativa de um desconfinamento para breve. Mariana Vieira da Silva disse depois que o desconfinamento começará pelas escolas.

Apesar da pressão do Presidente da República e dos partidos para que seja revelado um plano de desconfinamento, o Governo apenas deverá fazê-lo daqui a 15 dias, avança o Observador "É prematuro discutir publicamente o tema. Primeiro porque não devemos criar falsas expectativas. Mas sobretudo porque pode dar um sinal errado de que o pior passou e o risco diminuiu", refere um elemento do Executivo ao jornal online.Por agora, o Governo irá trabalhar com os peritos sobre os critérios que permitirão o desconfinamento, que será gradual. Só depois irá revelar o plano para reabrir o país, mais concretamente depois da próxima reunião no Infarmed,Na semana passada, a

Para o CDS faltam "indicadores objetivos" que indiquem o fim da pandemia, enquanto a Iniciativa Liberal acredita que "sejam as linhas vermelhas quais forem, elas devem ser consensualizadas e conhecidas atempadamente para as pessoas perceberem que há uma determinada altura em que o desconfinamento pode começar".





Alcançadas essas metas, o CDS exige um "calendário transparente e previsível" para "um desconfinamento gradual" e quer avançar com a abertura de cabeleireiros. O Chega considera que o país "tem condições para começar a reabrir pouco a pouco" e pondera "a reabertura das lojas de menor dimensão, alguns restaurantes fora de centros comerciais e algumas empresas de serviços". Os restantes partidos preferem esperar.



Ainda assim, o Conselho de Ministros não irá aligeirar as regras do confinamento quando aprovar, na quinta-feira, o decreto de execução do próximo estado de emergência que entra em vigor a 2 de março, refere o Público. Nem irá revelar o plano de desconfinamento gradual que está a preparar.