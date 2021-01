Marcelo renova estado de emergência até 15 de janeiro e fala em "números muito preocupantes"

O Presidente da República aprovou na tarde desta quarta-feira a oitava renovação do estado de emergência, que irá vigorar das 00:00 de 8 de janeiro às 23:59 de 15 de janeiro.Marcelo Rebelo de Sousa tinha indicado que a duração mais curta do estado de exceção visa uma reapreciação da situação após a quadra natalícia e será sustentada na reunião de 12 de janeiro com os especialistas.O Parlamento aprovou esta tarde, com os votos de PS, PSD e da deputada independente Cristina Rodrigues, a renovação do estado de emergência.Na nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado sublinha que apesar de os dados que possam ser relacionados com o período de Natal e Ano Novo sejam ainda "escassos", os números mais recentes são "muito preocupantes, demonstrando a imperiosidade das medidas de emergência!.



"Não obstante, os números de casos e de mortos nos últimos dias impõem uma cuidadosa contenção, ou seja, permanência por uma semana do regime em vigor, até que, entre o dia 12 e o dia 13, se possa decidir acerca de eventual nova renovação, sua duração e conteúdo", assinala ainda.





"Sendo vontade de todos nós que o estado de emergência cesse logo que não seja estritamente necessário e tendo o começo da vacinação trazido acrescida esperança, a pandemia continua, ainda, a ir mais depressa do que a vacinação. O que explica os sacrifícios que nos continuam a ser pedidos e a paciente coragem com que têm sido enfrentados, que se impõe a todos, a começar pelo Presidente da República", conclui.