Circulação proibida entre concelhos e recolher obrigatório após as 13:00 este fim de semana

Na generalidade do país (os 253 concelhos com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes), no próximo fim de semana será obrigatório o recolher domiciliário depois das 13:00 horas e estará proibida a circulação entre concelhos. No final do Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira, e tendo em conta o agravamento da situação pandémica nos últimos dias, o primeiro-ministro abriu a porta a medidas tendentes a um "confinamento mais geral" já a partir da próxima semana se, na reunião que decorre dia 12 de janeiro no Infarmed, for essa a conclusão saída da discussão entre partidos, parceiros sociais e especialistas em saúde pública.Um dia depois de ter sido batido o recorde com mais de 10 mil novos casos de covid-19 e antecipando que esta quinta-feira os dados oficiais vão apontar um valor próximo de infeções, António Costa explicou que, nesta fase, e até à reunião no Infarmed, o Governo considerou ser melhor "aguardar" até que surjam "dados mais sólidos", até porque agora existem "indicações bastante díspares da evolução da situação", sobretudo porque, no período de natal, houve maior circulação e menos testes realizados.Ainda assim, e apesar do estado de emergência ontem renovado para o período entre 8 e 15 de janeiro, António Costa admitiu que, se a situação o exigir, o Governo poderá adotar medidas mais restritivas logo depois da reunião entre os representantes dos órgão de soberania e os especialistas em saúde."A situação não sendo ainda clarificada, indicia, contudo, que há um agravamento da situação e que, provavelmente, teremos de adotar medidas mais restritivas a partir da próxima semana. Assim, "e sem prejuízo da reunião de dia 12 no Infarmed", o líder do Executivo revelou que o Governo, já nesta sexta-feira, vai realizar uma "reunião de emergência" com a concertação social e iniciar audições aos partidos políticos a fim de, se se verificar necessário, aprovar "medidas no próprio dia 12 que correspondam a um agravamento da situação que se venha a confirmar como os números de ontem e de hoje indiciam que possa acontecer".(Notícia em atualização)