Marques Mendes: creches e escolas do 1.º ciclo deverão reabrir já a 15 de março

creches, pré-escolar e primeiro ciclo, avançou este domingo Marques Mendes no habitual espaço de comentário na SIC. A novidade surge no mesmo dia em que o Conselho de Ministros aprovou uma despesa de quase 20 milhões de euros para que escolas e creches comprem serviços de testes rápidos de antigénio Segundo o antigo presidente do PSD, o Governo estará ainda a ponderar para a mesma data a abertura de "barbeiros, cabeleireiros e comércio de bairro". Já a restauração terá de aguardar para depois da Páscoa, tal como os restantes graus de ensino. "Vamos começar a desconfinar mesmo dia 15, ligeiro, mas já um desconfinamento", disse.

Marques Mendes adiantou também que durante a Páscoa o Executivo irá adotar a proibição de circulação entre concelhos e que será definido um "calendário indicativo" de reaberturas de outras atividades para o futuro, sendo que as decisões de quaisquer alterações apenas se verificarão de 15 em 15 dias, ou seja, após a deste dia 11 só a 25 de março haverá novidades.O comentador referiu que esta segunda-feira, na reunião no Infarmed com especialistas, serão apresentados dois planos científicos: um para confinar e outro para desconfinar.O primeiro plano – da autoria de Manuel Carmo Gomes e Baltazar Nunes, entre outros – "aponta os números que são sinais de alerta para obrigar a um confinamento. É um plano para ter orientações para o futuro".Já o plano para desconfinar, a autoria de Óscar Felgueiras e Raquel Duarte, funciona como "um guia para desconfinar", com critérios científicos. "