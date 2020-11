Moderna já fabricou o primeiro lote do ingrediente principal da vacina

A farmacêutica Moderna está a afinar os processos de produção da vacina de covid-19, tendo já fabricado o primeiro lote do ingrediente principal da vacina candidata nos Estados Unidos. Este lote ficou pronto na semana passada e a empresa espera iniciar a produção europeia no final do mês.





A informação é dada pelo parceiro da Moderna, o grupo suíço Lonza Group, e avançada pela Bloomberg, depois de a farmacêutica ter anunciado uma eficácia de 94,5% para a sua vacina. A afinação do processo produtivo pode alongar-se até ao final do próximo ano. "Temos acesso ao material e às pessoas", afirma o presidente do Lonza Group, Albert Baehny. O desafio agora é "otimizar tanto quanto possível".





Estes avanços serão cruciais para a comercialização da vacina caso esta venha a comprovar que é segura e eficaz.





A maior parte da produção da substância para a vacina da Moderna está a ser feita através da Lonza, uma empresa suíça com um longo historial de parcerias com grandes farmacêuticas. A Lonza está a construir capacidade para avançar com 400 milhões de doses por ano – mais de metade produzido em Visp, na Suíça, e o restasnte em New Hampshire. A Moderna, por sua vez, tem uma linha de produção com capacidade para 100 milhões de doses anuais.





A promessa da Moderna é entregar 20 milhões de doses da vacina até ao final do ano, o suficiente para inocular 10 milhões de pessoas. Os Estados Unidos vão receber a primeira "fornada".





Esta notícia junta-se à dos avanços da Pfizer, que vai submeter a sua vacina à aprovação das entidades supervisoras, e da AstraZeneca, que afirma estar a ter uma boa resposta nas faixas etárias mais idosas.