Moderna recusa revelar à China fórmula da vacina contra a covid-19

A Moderna recusou entregar à China a principal propriedade intelectual por trás do desenvolvimento de sua vacina inovadora contra a covid-19, levando a um falhanço nas negociações sobre sua venda no país, noticiou o Financial Times citando fontes ligadas a este processo.





O jornal inglês explica que a empresa farmacêutica com sede em Massachusetts, EUA, recusou o pedido de Pequim para entregar a fórmula de sua vacina devido a preocupações comerciais e de segurança. As negociações decorriam desde 2020.

A tecnologia de vacina de mRNA usada pela Moderna e BioNTech/Pfizer fornece níveis de proteção mais duradouros e mais altos do que a tecnologia de vacina inativada usada pelos fabricantes chineses.



Várias empresas farmacêuticas chinesas estão a envidar esforços para desenvolver uma alternativa própria de mRNA, mas lutam com o surgimento de variantes mais infecciosas.



Aa autoridades chinesas, em circunstâncias anteriores, já admitiram a baixa eficácia das suas vacinas no combate à covid-19.





Uma pessoa próxima da equipa da Moderna na Grande China disse ao Financial Times que a empresa "desistiu" de seus esforços anteriores para aceder o mercado chinês, por causa da exigência de Pequim de entregar a tecnologia como pré-requisito para vender no país.