O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.772, mais dois óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.770, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira, 14 de agosto.



O número de óbitos está abaixo da média diária dos últimos sete dias (3,7) e compara com os seis de ontem.





O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,44% para 53.783, o que representa 235 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,61% para 53.548 (325 novos).O número de novos casos é o mais baixo em três dias mas persiste acima da média diária dos últimos sete dias que é agora de 204,6. Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 26,33 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, agravou-se pelo terceiro dia depois de ter vindo a descer de forma contínua nos últimos dias.





Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 149 novos casos (204 ontem), o que representa 63% do total de novos casos no país.



Fora de LVT registaram-se 86 novos casos, abaixo de ontem, dia em que tinha sido atingido o valor mais elevado desde 8 de maio.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 3,29%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 14 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.

No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 39.374 casos, mais 197 do que o reportado ontem (39.177).

O número de casos ativos aumentou para 12.637, o que representa 23,5% do total de casos confirmados.



Doentes internados em mínimos de março

Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos mais de 53 mil casos confirmados, 348 estão internados em hospitais, menos dez do que na véspera (358).

O número de pessoas internadas é agora o mais baixo desde 26 março.



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 41 pacientes, mais dois do que na véspera.



Segundo o boletim diário da DGS, há 838 mortos no Norte, 627 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 253 no Centro e 22 no Alentejo. Os Açores registam 15 óbitos, o Algarve tem 17 falecidos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

(notícia em atualização)