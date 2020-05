Navigator recorre ao lay off e mantém redução da produção

A produtora de pasta e papel diz antever recuperação das vendas até final do ano, mas decidiu anular o pagamento de dividendos, manter o corte da produção e recorrer ao lay off em junho envolvendo 1.201 trabalhadores.

A The Navigator Company anunciou esta quarta-feira que decidiu renovar, até ao final de junho, a redução parcial de produção de papel de impressão e escrita e que irá recorrer ao regime do lay-off simplificado durante o próximo mês, sendo o número de colaboradores afectados de 1.201, dos quais apenas 97 em lay-off integral, com efeitos no dia 1.





Em comunicado, a empresa diz ainda que o conselho de administração decidiu propor aos acionistas que os resultados líquidos referentes a 2019, no montante de 168 milhões de euros, não fossem distribuídos aos accionistas, sendo transferidos para reservas livres.