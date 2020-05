Cortes de produção da Navigator podem ir além de junho, diz CaixaBank/BPI

ucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Para chegar a esta conclusão, os analistas do banco espanhol assumem uma redução para 75% da capacidade da divisão de produção de papel - o que representaria uma queda de 20% nos volumes de papel face aos níveis ditos normalizados - e uma contínua queda dos preços do papel UWF para os 800 euros por toneladas até setemebro, mantendo-se depois neste patamar até ao final do ano.Se tal cenário se verificar, podemos assistir a uma queda de 25% no EBITDA (l) para 2020, asseguram.Uma diminuição de encomendas, sem precedentes, registada desde o final de março forçou a Navigator a suspender parcial e temporariamente a produção de papel a partir de 22 de abril, por um período estimado inicialmente de cerca de 30 dias, mas que esta quarta-feira anunciou já que terá lugar até ao fim de junho."Estimamos que a atual redução em vigor até ao final de junho possa representar um corte de mais de 120 mil toneladas de volumes de papel, o que representa 7% da produção total da empresa", pode ler-se na nota do CaixaBank/BPI.

Na apresentação dos resultados, o grupo sublinha que, num contexto de queda do preço da pasta (em 31%) e do preço do papel (de 5,5%), o trimestre ficou marcado pela evolução positiva da generalidade dos gastos de produção, variáveis e fixos, tendo os gastos fixos ficado cerca de 6 milhões abaixo do primeiro trimestre de 2019.



Ontem, a Navigator anunciou uma queda homóloga 37,9% no lucro líquido do primeiro trimestre deste ano para os 30,6 milhões de euros. Para além disso decidiu cancelar o pagamento de 99 milhões de euros em dividendos aos acionistas, optando por transferir a remuneração prevista de 100 milhões de euros para reservas livres.



Hoje, as ações da empresa abriram a desvalorizar 4,86% para 2,152 euros, tendo chegado a cair um máximo de 5,75% para 2,132 euros. Desde o início do ano a cotada desvaloriza 34,93%.