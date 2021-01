Noruega fecha fronteiras a partir das 00:00 desta sexta-feira

O avanço da pandemia na Europa e os receios com as novas variantes levam a Noruega a vedar a entrada no país a todos os não-residentes.



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 18:22







"A partir da meia-noite de quinta para sexta-feira, a Noruega vai introduzir as regras de entrada no território mais restritas desde 12 março", anunciou Erna Solberg em conferência de imprensa.



"Na prática, a fronteira será encerrada a todos os que não residam na Noruega", frisou.



