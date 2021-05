Aumento de bónus do CEO da AstraZeneca divide acionistas

Pascal Soriot, CEO da Astrazeneca, poderá ver o bónus que recebe crescer, pelo segundo ano consecutivo. A proposta para novo aumento foi aprovada na reunião anual da empresa, com 60% dos votos a favor. Mas, conforme nota o jornal britânico Financial Times, 40% dos votos estiveram contra este aumento, numa reunião que contabilizou os votos de pouco menos de três quartos dos "shareholders" da farmacêutica anglo-sueca.

Pascal Soriot, que chegou à AstraZeneca em 2012, poderá ver o teto máximo do bónus que recebe ascender até 250% o salário base. Até aqui, o máximo que o bónus do executivo poderia atingir era de 200% o salário base. Também o prémio de longo prazo atribuído em ações será alvo de aumento, podendo chegar a 650% do salário base, contra os atuais 550%.

Entre os acionistas que reprovaram este aumento estão os donos de algumas das maiores participações, como a Aviva e a Standard Life Aberdeen, escreve o FT. Também os grupos Glass Lewis ou PIRC (que aconselham os acionistas sobre o sentido de voto nas AG) terão recomendado aos acionistas que rejeitassem a proposta, argumentando que não haveria razão para um novo aumento.

Este bónus do presidente executivo da farmacêutica foi justificado pelo desempenho da gestão, indicou a AstraZeneca. "Os nossos diretores executivos demonstraram uma liderança sólida e visionária para entregar uma performance de destaque em termos de atingir objetivos financeiros, ultrapassar os objetivos de gestão para acelerar a inovação e negociar parcerias com grande potencial", indicou a empresa.

Em 2020, o pacote total de remunerações de Soriot atingiu os 15,4 milhões de libras, cerca de 17,91 milhões de euros, à atual conversão. A maioria deste valor foi justificada com o desempenho da gestão do executivo.



O salário base do executivo ronda os 1,3 milhões de libras, o equivalente a 1,51 milhões de euros.