Nova Iorque e Reino Unido registam recordes de mortes num dia por covid-19

O estado de Nova Iorque contabilizou 6.920 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 731 mortes, o valor mais elevado desde o início do surto, revelou esta terça-feira o governador Andrew Cuomo.

Nova Iorque é o estado mais duramente atingido pela pandemia nos Estados Unidos, com 138.836 casos confirmados, o que representa 36,8% do total do país, e 5.489 mortes, 46,6% dos óbitos na maior economia mundial.



Os EUA contam com 377.499 casos confirmados e 11.781 mortes, sendo o país com maior número de casos e o terceiro com mais vítimas mortais, apenas atrás de Itália e Espanha.