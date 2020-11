Número de concelhos de risco deve aumentar para mais de 200, prevê Governo

Leia Também Costa admite que concelhos que tenham evoluído positivamente saiam da lista já no domingo

O ministro da Administração Interna admitiu hoje que o número de concelhos com elevados níveis de contágio irá aumentar, passando as duas centenas, e adiantou que o Governo "continuará" a atuar numa lógica de diferenciação ao nível local.Esta estimativa sobre o número de municípios com mais de 240 casos por cem mil habitantes nos últimos 15 dias foi apresentada por Eduardo Cabrita momentos antes de o parlamento dar autorização à entrada em vigor do decreto presidencial para a prorrogação do estado de emergência em Portugal."O quadro que temos, de acordo com os dados disponíveis, indica que o número de municípios irá quase certamente ultrapassar as duas centenas. Por isso, é preciso continuar a fazer a diferenciação que desde sempre foi feita na adoção de medidas", declarou o ministro da Administração Interna.Eduardo Cabrita referiu-se à recente evolução dos casos de covid-19 por concelho em Portugal, dizendo que em 02 de novembro era 121 os municípios foram colocados num quadro de aplicação de medidas mais restritivas."Em 12 de novembro, esse quadro de restrições, já ao abrigo do estado de emergência, alargado para 191 municípios", referiu.O Governo reúne-se hoje em Conselho de Ministros para aprovar as medidas no âmbito da prorrogação do estado de emergência, que serão anunciadas no sábado em conferência de imprensa.Este é mapa com os níveis de contágio em todos os municípios.