Costa admite que concelhos que tenham evoluído positivamente saiam da lista já no domingo

Leia Também Veja o mapa dos concelhos nos três escalões de risco ponderados pelo Governo

Os concelhos que constam da lista de 191 municípios classificados de elevado risco para a covid-19 que tenham entretanto baixado do limiar dos 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias poderão vir a ser retirados do rol de concelhos onde vigoram medidas mais restritivas, como o recolher obrigatório, já a partir de domingo, indicou esta quinta-feira António Costa.Questionado pelos jornalistas após a reunião por videoconferência do Conselho Europeu, o primeiro-ministro lembrou que aquando da atualização da lista de concelhos de risco - que passou de 121 para 191 - os sete municípios que deixaram de constar da listagem inicial viram as restrições levantadas "de imediato".Costa deu esta indicação após ser confrontado com declarações do Presidente da República sobre a adoção de medidas "porventura, parte delas ainda durante o fim de semana". O líder do Executivo esclareceu que todas as medidas que venham a ser decididas no âmbito da renovação do estado de emergência que será votado sexta-feira pelo Parlamento "apenas vigoram a partir das 00:00 de 24 de novembro, que é quando vigora esse estado de emergência"."Porventura, o que o Presidente da República se referia era à possibilidade de, tal como fizemos na quinta-feira passada, se os concelhos apresentarem uma evolução positiva e se encontrem abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes, podermos no sábado decidir retirá-los da lista com efeitos logo às 00:00 de domingo".Na anterior atualização, saíram de imediato da lista de concelhos de risco sete municípios: Batalha, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Pinhel, São João da Pesqueira, Tabuaço e Tondela.