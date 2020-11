Parlamento aprova novo estado de emergência que já prevê "confinamento compulsivo"

O Parlamento deu luz verde ao decreto presidencial que estabelece a renovação do estado de emergência, que agora permanecerá em vigor a partir das 00:00 horas de 24 de novembro e até às 23:59 de 8 de dezembro.

A renovação foi aprovada apenas com os votos favoráveis de PS e PSD. O CDS, o PAN e o Bloco de Esquerda abstiveram-se, enquanto PCP, Verdes, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.





Leia Também Número de concelhos de risco deve aumentar para mais de 200, prevê Governo

Escola Nacional de Saúde Pública hoje noticiado pelo Público dá conta de que é cada vez maior o número de portugueses que consideram as medidas contra a pandemia pouco ou nada adequadas.



Congresso do PCP marca debate

As intervenções que precederam a votação que prolongou o estado de emergência foram marcadas pelas críticas que partidos como o PSD e o CDS fizeram à realização do congresso nacional do PCP, no final deste mês, isto apesar das medidas de segurança já garantidas pelos comunistas.





A deputada não inscrita Cristina Rodrigues também votou favoravelmente, enquanto Joacine Katar Moreira voltou a votar contra.Este é assim o estado de emergência com menor apoio parlamentar, já que apenas 187 deputados votaram a favor. O CDS tinha votado favoravelmente há 15 dias e agora absteve-se, enquanto o Chega tinha-se abstido e agora votou contra.Trata-se do quinto estado de emergência desde a eclosão da pandemia em Portugal e o segundo desde o início da segunda vaga.Mas ao contrário das medidas mais leves previstas no estado de emergência em vigor até 23 de novembro, este renovado estado de exceção prevê o endurecimento das restrições , como por exemplo o "confinamento compulsivo" ou o encerramento de empresas, e a possibilidade de nivelamento das medidas em função dos diferentes níveis de contágio por concelho, que serão escalonados mediante três níveis distintos de restrições . Esta quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu que no domingo haja concelhos a sair da lista de alto risco de contágio.Governo e presidência da República consideram necessário reforçar as medidas de contenção da pandemia numa altura em que novembro, pese embora não tenha ainda terminado, é já o mês com maior número de mortes pela covid-19 e com mais novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Um estudo da

O PSD espera que o Governo não tente "alguma habilidade saloia" para permitir a realização do Congresso do PCP, e pediu ao Governo que seja "claro, coerente e politicamente honesto". "Para uns ditam-se proibições, para outros aceitam-se exceções. Milhões de portugueses bloqueados em casa. Umas centenas de militantes comunistas em alegre convívio congressista", criticou o líder parlamentar social-democrata, Adão Silva.

Já o PS considerou que o decreto presidencial para a renovação do estado de emergência configura um "quadro de uso limitado, diferenciado e proporcional dos poderes permitidos ao Governo exponencial" da covid-19. "É neste quadro de uso limitado, ponderado, gradual, diferenciado e proporcional dos poderes permitidos pelo estado de emergência ao Governo que, hoje, votamos a favor da sua renovação e que é essencial quebrar a espiral de propagação", justificou a ex-ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.



O líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, explicou a abstenção do partido. "Esperamos que ele sirva para o Governo estar à altura do momento que atravessamos e para não se queixar à Assembleia da República das ferramentas que tem ao dispor. Não é um mandato em branco e será claramente fiscalizado por nós na sua aplicação", avisou.

Já o PCP questionou se o PSD criticou a realização do congresso do partido, em tempos de pandemia, por "encomenda" do Chega, garantindo que a reunião vai fazer-se "com todas as condições de segurança sanitária". João Oliveira fugiu ao discurso escrito depois de ouvir a intervenção do deputado do PSD Adão Silva, que criticou o congresso comunista que se realiza entre a próxima sexta-feira e domingo. O deputado e líder parlamentar do PCP alertou para o risco de poderem estar a ser "sacrificados" direitos, como os políticos, nas medidas de contenção ao surto epidémico. "O congresso vai-se realizar com todas as condições de segurança sanitária dando o exemplo daquilo que defendemos em relação a todas as áreas no país", disse.

Por seu turno, o PAN admitiu que um novo estado de emergência é necessário, mas considerou que as medidas tomadas pelo Governo neste quadro legal devem obedecer a "critérios de proporcionalidade ou necessidade". "A declaração do estado de emergência tem um caráter absolutamente excecional e as suas sucessivas renovações não devem de forma alguma enfraquecer a democracia ou gerar a perda de confiança das cidadãs e dos cidadãos na capacidade das instituições e nos órgãos de soberania", declarou Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN.

O presidente do Chega acusou o primeiro-ministro de enganar os portugueses com as medidas de contenção da pandemia de covid-19 adotadas no atual estado de emergência e sugeriu ironicamente que fosse o PCP a organizar o Natal. "Os partidos, assim como os portugueses, sentem-se enganados. O que nos foi dito foi que vinha aí o chapéu legal que permitiria tomar medidas de controlo da pandemia e o que tivemos foram restrições absurdas que mataram comércio e restauração, concentraram e confinaram pessoas a horas em que não deviam estar confinadas, que impediram a vida social", criticou André Ventura.

Já o líder parlamentar do CDS acusou o Governo de responder "com tostões a prejuízos de milhões" devido às medidas de combate à pandemia e avisou o Governo que "não há margem para mais erros". Telmo Correia disse que no anterior debate defendeu "que as medidas tinham de ser equilibradas e percetíveis", frisando que isso foi "tudo o que não aconteceu". "O que vimos foram medidas confusas, impercetíveis ou injustificáveis, conduzindo a concentrações horárias, e de pessoas, evitáveis e, ao mesmo tempo, a prejuízos económicos desnecessários", lamentou, afirmando que o "Governo respondeu com tostões a prejuízos de milhões".

Os Verdes questionaram a utilidade do estado de emergência para combater a pandemia da covid-19 e pediram ao Governo um reforço do Serviço Nacional de Saúde e da segurança dos cidadãos. A posição foi assumida pelo líder parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), José Luís Ferreira, que também defendeu a necessidade de o Governo "explicar convenientemente" as medidas que vier a adotar, embora, para tal, não precise do estado de exceção. "Não é o estado de emergência que permite ao governo dar as respostas que se impõem. Por isso, os Verdes votam contra a sua renovação", afirmou o deputado do PEV.

O presidente da Iniciativa Liberal acusou o primeiro-ministro de tomar decisões de contenção da pandemia de covid-19 "com base em coisa nenhuma" e de estar a "destruir" o setor da restauração. João Cotrim Figueiredo lamentou a "desorientação" e "incompetência" do executivo liderado por António Costa, no debate parlamentar sobre o pedido de renovação do estado de emergência.





"O Governo tomou decisões que vão destruir um setor [restauração] com base em coisa nenhuma", afirmou. O deputado único da Iniciativa Liberal disse que, "48 horas antes da entrada em vigor do estado de emergência, o primeiro-ministro dizia que não contemplava a instauração do recolher obrigatório", mas "foi logo a primeira medida".

(Notícia atualizada com declarações de todos os partidos)