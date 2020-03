Portugal com 100 mortos e mais de 5 mil casos confirmados de covid-19

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 100, o que traduz uma subida de 24 face a ontem, quando estavam contabilizados 76 óbitos, anunciou a DGS este sábado, 28 de março.





Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 21,1% para 5.170. Ontem, o número de infetados tinha subido 20,4% para 4.268, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 902, o que representa um aumento recorde.

Verifica-se assim uma ligeira aceleração na taxa de crescimento do número de infetados (21,1% contra 20,4% ontem) e mais acentuada na variação em termos absolutos (902 contra 724).

O número de novos casos confirmados e de óbitos em 24 horas é o mais elevado deste período de pandemia.

Graça Freitas, da DGS, tinha revelado na sexta-feira que a entidade alterou o método de recolha dos dados, que passa a ser feita diretamente junto dos hospitais e não nas administrações regionais de saúde como até aqui. O novo método já está refletido no boletim de hoje, pelo que os dados poderão não ser diretamente comparáveis como os dos últimos dias.



O crescimento do número de mortos em termos absolutos aumentou (24 contra 16 ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (32% contra 27% ontem).

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,9%, contra 1,8% ontem. Com o número de mortos a crescer acima dos casos confirmados de infetados, a taxa de letalidade continua assim a subir, tal como tinha já sido antecipado pela DGS.

A ministra da Saúde disse em conferência de imprensa que nos doentes com mais de 70 anos a taxa de letalidade é de 7,9%.



Mais de metade dos óbitos em pessoas com mais de 80 anos



Segundo o boletim diário da DGS, há 44 mortos no Norte, 27 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 28 no centro e 1 no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as 100 vítimas mortais, 58 têm mais de 80 anos, 21 entre 70 e 79, 14 entre 60 e 69, cinco entre 50 e 59 e dois com idade entre 40 e 49 anos. 38 são mulheres e 62 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 32.754 (ontem estava em 25.431) e 4.938 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (3.995 ontem). Existem apenas 43 casos recuperados, os mesmos de ontem.

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 19.927 (19.816 ontem).



(Na infografia em cima pode ver todos os dados estatísticos. Se estiver em mobile, clique no botão azul)







Mais de mil infetados têm mais de 70 anos

Os dados indicam que dos mais de 5 mil casos confirmados, 418 estão internados, 89 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim uma subida do número de internados (18%, contra 354 ontem) e nos internados nos cuidados intensivos (25% contra 71 ontem).



Assim, 8,1% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 1,7%% dos infetados estão internados.

A região Norte (3.035) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (1.287), região Centro (647) e Algarve (106). Há 30 casos nos Açores, 31 na Madeira e 34 no Alentejo.