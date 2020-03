Número de mortos em Portugal sobe para 119. Casos confirmados de covid-19 aumentam menos

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 119, o que traduz uma subida de 19 face a ontem (mais 19%), quando estavam contabilizados 100 óbitos, anunciou a DGS esta domingo, 29 de março.



Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 15,3% para 5.962. Ontem, o número de infetados tinha subido 21,1% para 5.170, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 792.





O crescimento diário do número de mortos baixou em termos absolutos (19 contra 24 ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (19% contra 32% ontem).

Verifica-se também uma desaceleração na taxa de crescimento do número de infetados (15,3% contra 21,1% ontem), bem como na variação em termos absolutos (792 contra 902 ontem).

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade subiu para 2%, contra 1,9% ontem.



Norte com mais de metade dos mortos





Segundo o boletim diário da DGS, há 61 mortos no Norte (mais de metade do total), 28 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 28 no centro e dois no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as 119 vítimas mortais, 70 têm mais de 80 anos, 27 entre 70 e 79, 15 entre 60 e 69, cinco entre 50 e 59 e dois com idade entre 40 e 49 anos. 43 são mulheres e 76 homens. Entretanto, a Lusa noticiou que morreu uma criança de 14 anos, residente em Ovar, e que é assim a mais jovem vítima mortal desta epidemia. O rapaz estava internado no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, e o seu estado clínico era particularmente grave devido a comorbilidades que lhe estavam associadas e que não foram ainda divulgadas, segundo fontes ouvidas pela agência noticiosa.

O número de casos suspeitos aumentou para 38.042 (ontem estava em 32.754) e 5.508 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.938 ontem). Existem apenas 43 casos recuperados, os mesmos dos últimos dias.

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 17.785 (19.927 ontem).







Doentes nos cuidados intensivos sobe 55%

Os dados indicam que dos quase 6 mil casos confirmados, 486 estão internados, 138 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim uma subida do número de internados (16%, contra 418 ontem) e nos internados nos cuidados intensivos (55% contra 89 ontem).



Assim, 2,3% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 8,2% dos infetados estão internados.

A região Norte (3.550) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (1.478), região Centro (709) e Algarve (108). Há 33 casos nos Açores, 43 na Madeira e 41 no Alentejo.



Do total de infetados, 1.190 têm 70 ou mais anos (1.003 ontem). Com mais de 80 anos são 579.

Lisboa e Porto com mais de mil casos confirmados

Na divisão por concelho que é revelada pela DGS, que não contempla todos os casos confirmados, constata-se que Lisboa e Porto juntos já contabilizam mais de mil casos confirmados.

A DGS assinala que nestes dados por concelho a informação reportada é relativa a 75% dos casos confirmados.









Balanço dá conta de mais de 31 mil mortos no mundo

A pandemia causada pelo novo coronavírus matou pelo menos 31.412 pessoas em todo o mundo, desde dezembro passado, segundo um balanço da agência France-Presse (AFP) a partir de fontes oficiais, às 11:00 em Lisboa.





Mais de 667.090 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 183 países e territórios desde o início da pandemia.





No entanto, este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do real número de infeções, já que muitos países estão a testar apenas os casos que requerem apoio hospitalar. Destes, pelo menos 134.700 são já considerados curados.





A Itália, que registou a sua primeira morte por coronavírus no final de Fevereiro, é o país mais afetado em termos de número de mortes, registando 10.023 mortos num total de 92.472 casos. As autoridades italianas dão conta de 12.384 pessoas consideradas curadas.





A seguir a Itália, os países mais afetados são Espanha, com 6.528 mortes em 78.747 casos, China continental, com 3.295 mortes em 81.394 casos, o Irão, com 2.640 mortes em 38.309 casos, e França, com 2.314 mortes em 37.575 casos.





A região da China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro do ano passado, contabilizou um total de 81.394 casos, incluindo 3.295 mortes e 74.971 recuperações.





Em termos do número de casos, os Estados Unidos é atualmente o país mais afetado, com 124.686 infeções oficialmente registadas, incluindo 2.191 mortes e 2.612 casos curados.





No sábado, o Uruguai, a Nova Zelândia e o Mali anunciaram as primeiras mortes relacionadas com o vírus.

A Europa totalizou 22.259 mortes e 363.766 casos, a Ásia 3.761 mortes e 104.596 casos, o Médio Oriente 2.718 mortes num total de 46.596 casos, os Estados Unidos e o Canadá somam 2.250 mortes nos 130.120 casos registados, a América Latina e o Caribe contabilizam 274 mortes e 13.544 casos, a África 134 mortes e 4.267 casos, enquanto a Oceania tem 16 mortes em 4.208 casos.





Esta avaliação foi baseada em dados recolhidos pela AFP junto das autoridades nacionais competentes e em informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).