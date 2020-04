Óbitos sobem para 504. Casos aumentam apenas 3,7%

Morreram ontem mais 34 pessoas com covid-19, um crescimento de 3% em relação ao dia anterior, mostra o relatório diário da Direção-Geral de Saúde. Há 598 novos infetados, elevando o total para 16.585 casos. Um aumento de 3,7%, depois de ontem se ter registado o crescimento mais baixo desde o início do surto (3,3%), mas novamente abaixo dos 5%.

Os números continuam a apontar para uma contenção na progressão da pandemia. A ministra da Saúde afirmou no sábado que Portugal está na "fase de planalto", mas frisou a necessidade de se manterem as medidas de distanciamento social e de restrição à circulação.

O relatório da DGS mostra ainda que havia no final de sábado 1177 doentes internados, mais dois do que na véspera, uma taxa de apenas 7,36%. Daqueles, 228 estavam nos cuidados intensivos, o que compara com 233 no dia anterior. A taxa baixou para 1,37% do total de doentes hospitalizados.

O número acumulado de óbitos subiu para 504, com a taxa de letalidade (número de mortos no total de casos identificados) a aumentar para os 3,04%, mantendo-se muito longe das taxas de dois dígitos verificadas em países como Itália ou Espanha. Há 277 casos de doentes recuperados.

A região norte representa 58,8% dos casos confirmados, que são já 9.747, e 55,6% das mortes, que ontem somavam 280. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (3841 casos e 91 óbitos) e a região Centro (2426 caos e 120 óbitos). O Alentejo e a Madeira são as únicas que não registam qualquer óbito até ao momento.



(Notícia atualizada às 13h00)