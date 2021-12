Pacote de estímulos económicos de Joe Biden alvo de fraude

Leia Também DJ EUA: Biden pede a democratas que cheguem a consenso sobre pacote orçamental

O pacote de ajudas a pessoas e empresas de Joe Biden, com o objetivo de mitigar os efeitos económicos negativos da pandemia foi alvo de fraude.Segundo as informações avançadas pelos serviços secretos norte-americanos à Associated Press, até ao momento 3% do plano de resgate de Joe Biden foram alvos de fraude, cerca de 100 mil milhões de dólares.A estimativa é baseada nos dados recolhidos pela agências de inteligência e pelo Departamento do Trabalho e Administração de Empresas dos EUA.Contactado pela rede de televisão norte-americana CNBC, Roy Dotson, coordenador nacional da recuperação de fundos do Departamento do Trabalho, explicou que "grande parte destas fraudes ocorre com auxílios prestados aos desempregados, cerca de 87 mil milhões de dólares".Perante esta situação, FBI e CIA foram obrigados a entrar em cena, com múltiplas investigações. Até ao momento, e de acordo com os dados prestados pelas agências de inteligência norte-americanas à imprensa internacional, já foram recuperados 2,3 mil milhões de dólares.Atualmente estão a correr mais de 900 investigações em vários Estados. A semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA revelou que a secção de fraudes já levou mais de 150 réus "às mãos" dos tribunais, tendo já desencadeado 95 processos-crime, por fraude. Entre os autos contam-se situações de compras de objetos de luxo e até de bens imobiliários com fundos públicos.Em junho o Presidente dos Estados Unidos saudou a aprovação pelo Senado do pacote de estímulo financeiro de 1,9 biliões de dólares, considerando-o um "passo gigantesco" para sair da crise provocada pela pandemia."Hoje posso dizer que demos um passo gigantesco para cumprir a promessa que fiz aos norte-americanos de que a ajuda estava a caminho", disse Biden aos jornalistas na Casa Branca após o Senado ter aprovado o plano de apoio financeiro à recuperação da economia, uma das prioridades da nova administração.O pacote financeiro, o terceiro aprovado nos EUA desde o início da pandemia de covid-19, há um ano, inclui novos pagamentos diretos de 1.400 dólares (1.175 euros) aos contribuintes com rendimentos inferiores a 80.000 dólares (67.150 euros) por ano, mais fundos para os governos locais e estatais, compra de vacinas e reabertura de escolas.