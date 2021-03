Biden considera "vitória histórica" aprovação do pacote de estímulo económico

Leia Também Câmara dos Representantes aprova estímulos pandémicos de 1,9 biliões de dólares

"À [presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy] Pelosi, ao [líder da maioria democrata no Senado, Chuck] Schumer, e a todos os que votaram o Plano de Salvamento Norte-Americano -- obrigado. Esta é uma vitória história para o povo norte-americano", escreveu o democrata Joe Biden na rede social Twitter.O gigantesco pacote de 1,9 biliões de dólares (mais de 1,5 biliões de euros) já é considerado um sucesso da administração Biden 50 dias depois de o democrata chegar à Casa Branca.O plano que contempla a recuperação dos EUA na sequência da crise provocada pela pandemia -- no país com o maior número de infeções e óbitos no mundo -- foi aprovado com 220 votos favoráveis e 211 contra.Os republicanos opuseram-se ao documento, por considerarem que havia gastos extravagantes e investimentos mal direcionados.De acordo com a France-Presse (AFP), o valor total do pacote equivale ao PIB de Itália."Mal posso esperar para assiná-la [a legislação que regulamenta o pacote de estímulo económico] esta semana. Cada elemento do resgate dos EUA atende a necessidades reais", disse Biden, depois de uma visita a uma unidade destacada para a campanha de vacinação, em Washington.No hemiciclo, Nancy Pelosi destacou o momento "decisivo" para o país.Por seu turno, o líder dos senadores republicanos, Mitch McConnell, considerou que "esta é de longe uma das piores leis" que já tinha visto e "um exemplo clássico de uma agenda democrata inchada".Os republicanos denunciam, entre outras críticas, que, deste total, o investimento no combate à pandemia é de apenas 9%.A covid-19 já provocou a morte a mais de 500 mil pessoas nos Estados Unidos e fez a economia norte-americana recuar 3,5% em 2020, o pior ano desde o período da II Guerra Mundial.