Circulação entre concelhos volta a ser permitida segunda-feira. Regressam as regras em função do risco

Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho;

Confinamento obrigatório para doentes com covid-19 e pessoas em vigilância ativa

Casamentos e batizados limitados a 50 pessoas;

Outros eventos e celebrações limitados a 5 pessoas, salvo se do mesmo agregado familiar;

Horário de encerramento dos estabelecimentos comerciais entre as 20:00 e as 23:00, por decisão do presidente da câmara municipal mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança;

Restaurantes: acesso do público até às 00:00 e encerramento à 01:00; lotação limitada a 50% da capacidade; grupos limitados a 5 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

Proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e, a partir das 20:00, em qualquer loja;

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública

Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho;

Manutenção dos horários dos estabelecimentos (22h00, salvo restaurantes e equipamentos culturais às 22:h30);

Teletrabalho: Desde que as funções em causa o permitam, o trabalhador disponha de condições para as exercer e não estejam em causa serviços essenciais, o teletrabalho é obrigatório

Proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 nos dias de semana, com várias exceções;

Dever cívico de recolhimento domiciliário;

Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas, salvo se do mesmo agregado familiar

Classificação dos concelhos por risco em vigor até 7 de janeiro

Após a proibição de circulação entre municípios e o recolher obrigatório às 13:00 que vigoraram em todo o território continental nos dias 31 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro, regressam esta segunda-feira, a partir das 05:00, as medidas "normais" definidas pelo estado de emergência que vigora até às 23:59 de 7 de janeiro.Assim,de covid-19 em cada concelho.O endurecimento das medidas anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, visou evitar um novo aumento na propagação da pandemia após a época festiva.Esta segunda-feira, dia 4, o Presidente da República irá ouvir os partidos com assento parlamentar antes de propor a renovação do estado de emergência, para o período de 8 a 15 de janeiro, que deverá ser votado no Parlamento no dia seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa pretende um estado de emergência mais curto - de sete dias em vez dos habituais 14 - para poder reavaliar a situação quando existirem dados mais claros sobre a evolução da pandemia.Após a previsível aprovação do decreto presidencial, o Governo anunciará as medidas que irão vigorar e atualizar a classificação dos concelhos por escalão de risco. Os dados mais recentes da DGS, para o período de 7 a 20 de dezembro, apontam para 116 municípios nos dois escalões mais graves.Deixamos em baixo uma listagem das diferentes regras em vigor em cada um dos dias do atual estado de emergência, assim como a lista do nível de restrições aplicável por município.Nos(com menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores) as medidas em vigor são as seguintes:Nos concelhos de(com 240 a 480 casos), as medidas que vigoram são:Já nos concelhos de(480 a 960 casos) e(960 ou mais casos), as medidas são mais apertadas. Estas são as restrições que vigoram:AlbufeiraAlcobaçaAlcoutimAljezurAljustrelAlmeirimAlmodôvarAlpiarçaAlvaiázereAlvitoArcos de ValdevezArganilArraiolosArronchesAvisBarrancosBejaBenaventeBombarralBorbaCadavalCarrazeda de AnsiãesCastro MarimCastro VerdeConstânciaCorucheCubaEntroncamentoEstremozFerreira do AlentejoFerreira do ZêzereFornos de AlgodresFronteiraGóisLagoaLagosMaçãoMangualdeMêdaMelgaçoMonchiqueMoraMouraNazaréOleirosOlhãoOliveira de FradesOuriquePampilhosa da SerraParedes de CouraPedrógão GrandePenalva do CasteloPonte de SorPortelProença-a-NovaRedondoSantiago do CacémSão Brás de AlportelSardoalSertãSilvesSinesSouselTábuaTaviraTomarViana do AlentejoVidigueiraVila de ReiVila do BispoVila Nova da BarquinhaVila Nova de CerveiraVila Nova de Foz CôaVila Nova de PaivaVila Nova de PoiaresVila Real de Santo AntónioVila ViçosaAbrantesAlandroalAlcácer do SalAlcanenaAlcocheteAlijóAmadoraArruda dos VinhosAveiroBatalhaBelmonteCabeceiras de BastoCaldas da RainhaCampo MaiorCantanhedeCarregal do SalCartaxoCascaisCastanheira de PêraCastelo de PaivaCastro DaireCelorico da BeiraCelorico de BastoCoimbraCondeixa-a-NovaCovilhãElvasFaroFigueira da FozFundãoGolegãGouveiaLeiriaLouléLouresLourinhãLousãMacedo de CavaleirosMafraManteigasMarinha GrandeMiraMirandelaMogadouroMoimenta da BeiraMontemor-o-VelhoNisaÓbidosOdemiraOdivelasOeirasOliveira do BairroOurémPalmelaPenedonoPenelaPenichePombalPortimãoReguengos de MonsarazRibeira de PenaRio MaiorSabrosaSalvaterra de MagosSanta Comba DãoSantarémSão João da PesqueiraSão Pedro do SulSátãoSeixalSesimbraSetúbalSever do VougaSintraSobral de Monte AgraçoSoureTaroucaTondelaTorres NovasTorres VedrasTrancosoVagosVale de CambraValençaVendas NovasViana do CasteloVila FlorVila Franca de XiraVila Velha de RódãoVinhaisVizelaVouzelaÁguedaAlbergaria-a-VelhaAlenquerAlfândega da FéAlmadaAlmeidaAmaranteAmaresAnadiaAnsiãoAroucaAzambujaBaiãoBarreiroBoticasBragaCaminhaCastelo BrancoChamuscaCinfãesEspinhoEstarrejaÉvoraFafeFelgueirasFigueira de Castelo RodrigoFigueiró dos VinhosFreixo de Espada à CintaGondomarGrândolaGuardaIdanha-a-NovaÍlhavoLamegoLisboaLousadaMaiaMarco de CanavesesMatosinhosMealhadaMértolaMesão FrioMiranda do CorvoMiranda do DouroMoitaMonçãoMontalegreMontemor-o-NovoMontijoMurçaMurtosaNelasOliveira do HospitalOvarPaços de FerreiraParedesPenacovaPenafielPeso da RéguaPonte da BarcaPonte de LimaPortalegrePortoPorto de MósResendeSabugalSanta Maria da FeiraSanto TirsoSão João da MadeiraSeiaSernancelheSerpaTerras de BouroTorre de MoncorvoValongoVila Nova de GaiaVila RealVila VerdeViseu

Aguiar da Beira

Alter do Chão

Armamar

Barcelos

Bragança

Castelo de Vide

Chaves

Crato

Esposende

Gavião

Guimarães

Marvão

Mondim de Basto

Monforte

Mortágua

Mourão

Oliveira de Azeméis

Penamacor

Pinhel

Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Varzim

Santa Marta de Penaguião

Tabuaço

Trofa

Valpaços

Vieira do Minho

Vila do Conde

Vila Nova de Famalicão

Vila Pouca de Aguiar

Vimioso