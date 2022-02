Pandemia: Quatro laboratórios ganharam 20 milhões em contratos públicos

Leia Também Capacidade de testagem está longe do seu limite

Os laboratórios Germano de Sousa, Unilabs, Joaquim Chaves e Synlab já fecharam contratos com o Estado, relacionados com a pandemia, no valor total de 20 milhões de euros. Os números foram recolhidos e publicados pela revista Sábado, esta quinta-feira.Segundo a revista, o Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa destaca-se em primeiro lugar numa análise aos contratos de testagem e de vacinação, publicados no Portal Base. Este laboratório assinou 38 contratos públicos, no valor total de 6,57 milhões de euros. A maior parte dos contratos diz respeito à realização de testes.O segundo laboratório que conseguiu mais contratos foi a Unilabs, com 20 assinaturas, no valor total de 5,33 milhões de euros. A este valor, hão-de somar-se os acordos fechados com a Câmara de Lisboa, que ainda não estão publicados.Em terceiro lugar surge a Joaquim Chaves Saúde (com 12 contratos e 4,79 milhões de euros) e o Synlab (com 8 contratos e 3,29 milhões de euros).A revista adianta que estes contratos representam apenas uma parcela do que o Ministério das Finanças diz ter sido gasto em testes. Segundo fonte oficial, foram aplicados 318 milhões de euros em testagem.