Pandemia reganha força na Europa. Espanha e França preocupam mais

O número de novos casos de infetados com o coronavírus responsável pela covid-19 tem vindo a aumentar na Europa, continente onde se tinha assistido em julho a uma melhoria na situação de pandemia.



Esta quinta-feira Richard Peabody, epidemiologista da Organização Mundial de Saúde (OMS), apontou vários fatores para este recrudescimento no número de infetados.





Leia Também Como evoluiu a situação nas regiões portuguesas nos cinco meses de pandemia?

Leia Também Portugal de novo em contramão na pandemia, agora no bom sentido

Leia Também Morreram mais seis pessoas e número de novos casos covid-19 atinge máximo de 16 de julho

Um aligeirar das medidas de confinamento e restrições, uma maior disponibilidade de testes, mas também um relaxamento dos cuidados por parte dos cidadãos no período estival são os principais fatores referidos por Peabody.O epidemiologista considera ainda que os jovens são, parcialmente, responsáveis pelo aumento dos casos.Um dos países que mais preocupa é Espanha. Em apenas 13 dias deste mês, o país vizinho registou 48.812 novos casos, o que compara com os 39.251 novos infetados contabilizados em todo o mês de julho.Acresce que Espanha é um dos países europeus com maior número de casos desde o início da pandemia e também com mais vítimas mortais.Até hoje, "nuestros hermanos" registaram mais de 337 mil infetados e mais de 28 mil óbitos.Também em França o número de novos casos tem vindo a aumentar de forma preocupante.Esta quinta-feira foram reportados 2.699 novos casos, o número mais elevado desde 28 de maio.E, desde o início do mês, França soma já 21.446 novos casos, um valor que compara com os 23.118 infetados identificados em todo o mês de julho.Portugal contrasta com os dois países mais próximos e regista 2.238 novos casos nos primeiros 12 dias de agosto, uma média inferior a 200 novas infeções por dia.Este valor é cerca de um quarto do total registado em julho, mês em que foram contabilizados 8.787 novos casos.Também em termos de número de óbitos a evolução face a julho é francamente positiva. Desde 1 de agosto registaram-se 33 vítimas mortais, enquanto em todo o mês de julho as mortes por covid-19 totalizaram 158.No entanto, nos dois últimos dias foram registados mais de 600 novos casos, muito acima dos valores observados em média por dia em agosto, que rondavam os 164 novos casos.