Pfizer aumenta meta de produção de vacinas para 2021 em quase um quarto

A BioNTech e a Pfizer elevaram o objetivo em termos do número de vacinas a produzir em 2021. Esperam-se agora 2,5 mil milhões de doses, quase um quarto acima das primeiras perspetivas avançadas pela empresa."Estamos a ver um aumento na procura", afirmou o CEO, Ugur Sahin, numa entrevista, citada pela Bloomberg. "De momento preparámo-nos para produzir 2,5 mil milhões de doses, mas em princípio há margem para mais aumentos".Esta vacina foi a primeira a receber a aprovação da parte da União Europeia e dos Estados Unidos. Anteriormente, a previsão da Pfizer e BioNTech era de produzirem 2 mil milhões de vacinas em 2021, o suficiente para imunizar mil milhões de pessoas. Já no ano seguinte, o número estimado era 3 mil milhões de doses.A BioNTech afirma que espera receber 9,8 mil milhões de euros em receitas pelos contratos de fornecimento referentes aos 1,4 mil milhões de doses inicialmente previstas, pelo que, à medida que mais contratos são assinados, as receitas deverão avolumar-se.O CEO e a cofundadora da BioNTech, Ozlem Tureci, que é sua mulher e ocupa o cargo de responsável pela pasta da Medicina na empresa, revelaram que deverão utilizar os lucros obtidos com a vacina para fazer pesquisa também noutras áreas.