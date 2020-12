Pfizer já avançou com pedido de autorização para uso da vacina na Europa

A farmacêutica Pfizer e a sua parceira BioNTech já apresentaram um pedido de autorização de emergência ao regulador europeu para o uso da sua vacina contra a covid-19.

O pedido foi apresentado na segunda-feira, no mesmo dia em que a Moderna também solicitou aprovação para o uso da sua vacina aos reguladores da União Europeia e dos Estados Unidos.

Por todo o mundo, os governos estão numa verdadeira corrida para garantir a vacinação da população o mais rapidamente possível. O Reino Unido invocou uma regra especial para permitir que o seu regulador contorne o homólogo da EU, podendo assim tornar-se o primeiro país a aprovar a vacina da Pfizer-BioNTech. Os EUA, porém, não estão muito atrás, já que o regulador, a Food and Drug Administration, tem encontro marcado para 10 de dezembro para discutir a vacina, que num estudo com 44 mil pessoas, em novembro, revelou uma taxa de sucesso de 95%.

Numa conferência de imprensa, o CFO da BioNTech, Sierk Poetting, garantiu que a empresa poderá começar a distribuir as primeiras doces "horas depois" de receber o ok dos reguladores.

Num comunicado, a Pfizer e a BioNTech concretizaram que se a Agência Europeia do Medicamento concluir que os benefícios da vacina superam os seus riscos, recomendará a concessão de uma autorização condicional que pode permitir que a vacina seja lançada na Europa antes do final do ano.

A Pfizer e a BioNTech também avançaram com pedidos aos reguladores noutros países, incluindo Austrália, Canadá e Japão. Os parceiros assinaram acordos para entregar centenas de milhões de doses da vacina, incluindo um acordo com a UE para 200 milhões de doses, com opção de mais 100 milhões.