Polónia corta taxas de juro pela terceira vez em três meses para mínimos históricos

Apesar de a Polónia ter decretado o confinamento cedo, como na maior parte do resto da Europa, o impacto económico é muito significativo. Enquanto a União Europeia prevê que a economia encolha 4,3% este ano, o setor industrial, as vendas de produção e de retalho caem mais do que nunca.



A Jerónimo Martins, presente no país através da Biedronka, Comissão Europeia anunciou que vai apresentar uma proposta para o fundo de recuperação da União Europeia composto por 750 mil milhões de euros , montante totalmente assegurado através da emissão de dívida conjunta por parte do órgão executivo comunitário. Esta verba divide-se em 500 mil milhões de euros a distribuir pelos Estados-membros através de subvenções a fundo perdido e 250 mil milhões via empréstimos.

Os custos foram distribuídos entre Portugal, Polónia e Colômbia, mas foi a cadeia polaca de supermercados da JM, a Biedronka, que levou a maior fatia do bolo, porque "começou a implementar mais cedo os procedimentos de desinfeção e o uso de máscara".



A Biedronka revelou-se, aliás, como o negócio "mais resiliente" da JM durante a crise pandémica, tendo até registado um aumento das vendas em abril, ao contrário do Pingo Doce, onde as vendas recuaram 16% no mês passado. A administradora da JM explica que, apesar das "fortes restrições" impostas ao limite de clientes nas lojas, o grupo pôde esticar o horário de funcionamento das lojas polacas, "em alguns casos até 24 horas, o que não foi possível em Portugal devido ao Estado de Emergência".

Os bancos centrais e os governos têm voltado à carga nos últimos dias, com novos apoios monetários e económicos para as respetivas regiões. Para além do banco da Polónia, esta semana também o Japão e Singapura anunciaram uma nova leva de medidas.Ontem, na Europa, a gastou 15,5 milhões de euros só na última quinzena de março . No mês seguinte, os custos caíram para cerca de metade. O grupo admite ser "expectável" que, até ao final do ano, os gastos não recorrentes em medidas relacionadas com a covid-19 se mantenham na ordem dos sete milhões de euros mensais. Feitas as contas, a pandemia poderá custar cerca de 78,5 milhões de euros à retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos.