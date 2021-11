Portugal atinge a marca dos 20 milhões de testes à covid-19

isponibilizadas das autoridades de saúde e trabalhadas pela plataforma Our World in Data a percentagem de testes positivos, em relação ao total realizado, tem estado a crescer desde o fim de setembro em Portugal, tendo evoluído de 1,1% a 29 desse mês para 2,4% a 28 de outubro.

Leia Também Covid-19: Farmácias venderam mais de um milhão de testes rápidos

Desde o início da pandemia, em Portugal, os serviços de saúde já efetuaram e registaram 20 milhões de testes à covid-19. Os números são avançados este sábado pelo Instituto Ricardo Jorge.Em 2021, realizaram-se 70% do total de testes de diagnóstico registados, com uma média de cerca de 48 mil testes por dia, feitos através do Serviço Nacional de Saúde, em colaboração com a academia e entidades privadas (laboratórios, farmácias, clínicas e outras entidades).Os dados não incluem os autotestes."A marca de 20 milhões de testes à covid-19, alcançada a 4 de novembro de 2021, reflete o esforço de testagem levado a cabo em Portugal, desde o início da pandemia, esforço este reforçado a partir de março de 2021 com a implementação do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal, assegurado pela Task Force da Testagem, coordenada por Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge", indica o comunicado enviadon às redações.Ainda assim, de acordo com os dados d