Portugal caiu no ranking por causa do atraso na vacina de reforço

Portugal é o 14º país da União Europeia que mais vacinas de reforço administrou já, de acordo com 23% da população vacinada. Acima dos 50 anos, faltam ainda dois milhões de pessoas. Os números são do Our World in Data, uma iniciativa da Universidade de Oxford que recolhe os dados de vacinação de todos os países.



Segundo o Público, que cita os dados na sua manchete desta quarta-feira, em matéria de reforços, o país estava ontem 0,27 pontos percentuais abaixo da taxa de vacinação europeia, que já tem uma cobertura de 23,14%.

A Áustria, que lidera agora a lista, já conta com 37,47% da população vacinada com a dose de reforço. O segundo lugar pertence à Dinamarca, com 35,06%, seguindo-se-lhe Malta, com 33,4%. O país europeu com o valor mais baixo é a Bulgária, que, só tinha 3,28% da população com a dose de reforço.

António Costa afirmou ontem que toda a população vai precisar de levar uma dose de reforço da vacona contra a covid-19..