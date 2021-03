Um em cada 14 portugueses já recebeu 1.ª dose da vacina

Leia Também Portugal já administrou um milhão de doses de vacinas

No dia em que se cumprem 10 semanas desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 em Portugal, um em cada 14 portugueses já recebeu a primeira de duas doses da vacina.Segundo os dados divulgados este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS), até final de sábado tinham sido administradas 1.029.189 doses, das quais 737.206 primeiras doses e 291.983 segundas.Estes números significam que 7,16% da população portuguesa recebeu a primeira dose, o que corresponde a um em cada 14 portugueses.Nos últimos sete dias o ritmo de vacinação acelerou, tendo sido administradas 167,2 mil doses, a uma média diária de praticamente 23,9 mil inoculações.A alteração nos critérios, espaçando mais a primeira e segunda doses leva a que o número de pessoas a receberem a primeira dose aumentou a um ritmo superior. Na última semana foram mais de 140 mil os portugueses a estrearem-se na vacinação. Já no que toca à segunda dose, que proporciona a imunização máxima disponível pelas vacinas, foram administradas 26.873 doses.Na sexta-feira o Governo assinalou o marco de um milhão de doses administradas.O primeiro-ministro, António Costa, traçou como objetivo vacinar 1,4 milhões de portugueses até princípios de abril.A vacinação em Portugal continua a comparar bem entre os pares europeus.O total de doses administradas - o Our World In Data (OWID) não distingue as primeiras das segundas doses - em Portugal representa 10% da população.A média europeia situa-se em 9,65% e a da União Europeia cifra-se em 9,04%.Entre os Estados-membros, Portugal surge na 11.ª posição, numa lista encabeçada por Malta, onde as doses administradas representam mais de 21% da população.Contudo, Portugal encontra-se à frente de países como a Alemanha (8,74%), Áustria (8,92%), Bélgica (8,14%), Espanha (9,56%), França (8,09%), Holanda (7,8%), Itália (8,8%) e Suécia (8,82%).