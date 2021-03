Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 256 casos de pessoas infetadas pela covid-19, o que representa o valor mais baixo desde 7 de setembro (mais de seis meses) segundo os dados revelados esta segunda-feira, 15 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 10 vítimas mortais, o que representa o nível mais baixo desde 14 de outubro.

Neste que foi o primeiro dia da primeira fase do plano de desconfinamento foi registada uma nova descida face aos números reportados ontem: 541 casos e 15 óbitos. Com a incidência da pandemia em mínimos de seis meses, a DGS revelou a nova matriz de risco que vai ditar como está a evoluir a matriz de risco do país.





Portugal apresenta agora 96 casos por infeção com covid-19 por 100 mil habitantes (84,2 em Portugal Continental), com o índice de transmissibilidade R(t) em 0,83 (0,19 no Continente). Portugal permanece assim no nível de risco mais reduzido, tal como é visível na imagem em baixo.





O número de casos a 14 dias por 100 mil habitantes persiste abaixo do nível de 120 casos por 100 mil habitantes definido agora pelo Governo como limite máximo para avançar com o plano de desconfinamento, que tem a próxima etapa a 5 de abril.





Os números de hoje traduzem uma descida de 30% face aos 356 casos reportados na segunda-feira passada, dia da semana em que os casos habitualmente descem devido ao fecho de laboratórios durante o fim de semana. Em termos da média móvel a sete dias regista-se um decréscimo de 23%.



Nos óbitos, as 10 mortes reportadas elevam o total desde o início da pandemia para 16.694. A média móvel a sete dias de óbitos caiu para 18, o menor valor desde 23 de outubro.



Com os números conhecidos esta segunda-feira, que elevam o total de casos para 814.513, a média diária dos últimos sete dias caiu para 570, mínimo desde 13 de setembro.











(notícia em atualização)