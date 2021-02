Portugal com mais 1.071 casos e 33 mortes por covid-19

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 1.071 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo este o décimo dia consecutivo abaixo das duas mil novas infeções, segundo os dados revelados este sábado, 27 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 33 vítimas mortais no país, o número mais baixo desde 29 de outubro de 2020. No total, a covid-19 já provocou 16.276 mortes em Portugal.





O relatório da DGS revela 2.820 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 717.313.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 1.782, para 70.255.



No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias voltam a ser positivas. Estão agora internados menos 224 pacientes, num total de 2.180.



No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, houve nas últimas 24 horas uma descida de 30 doentes, colocando o total de pacientes internados em UCI nos 492.



Madeira com 73 novos casos





Dos novos casos identificados no país, 536 foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representa 50% do total. Já no Norte registaram-se 267 novos contágios (25% do total), no Centro 140, no Alentejo mais 28 e no Algarve mais 23. Nos Açores registaram-se mais 4 novos casos e na Madeira mais 73.





No que respeita aos óbitos, foram registados 19 em LVT, 5 no Centro, 4 no Norte e 3 no Alentejo e 2 no Algarve. Na Madeira e nos Açores não se registaram vítimas mortais.