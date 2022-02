Portugal contabiliza mais 17.019 casos de covid-19, o menor número diário desde 3 de janeiro, e 36 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira.Este domingo, foram contabilizados mais 31.431 casos e 51 mortos.Os internamentos aumentaram em 49, para um total de 2.560, o valor mais elevado em quase um ano - desde 21 de fevereiro de 2021, enquanto os pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI) são agora 178, menos dois do que na véspera.Pela positiva, o número de doentes dados como recuperados aumentou em 37.646, para 2.304.585, o que leva a que o número de casos ativos recue para 608.147, menos 20.663 do que no dia anterior.O Norte foi, mais uma vez, a região com maior número de novas infeções: 7.608. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 4.326 novos casos, o Centro, com 2.269, os Açores, com 1.077, o Algarve, com 770, o Alentejo, com 564, e a Madeira, com 405 novas infeções reportadas.Em termos dos óbitos, das 36 mortes registadas 11 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, outras 11 no Norte, 10 no Centro e quatro no Alentejo. Algarve, Açores e Madeira não reportaram qualquer vítima mortal.(notícia atualizada)