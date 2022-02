Portugal soma 30.757 novos casos de covid e 44 mortes. Internamentos com maior queda em 11 meses

Portugal registou 30.757 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo sido reportadas 44 mortes associadas à doença, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.Pela positiva, o número de internados baixou em 141, a maior descida num só dia desde 6 de março do ano passado, havendo agora 2.419 pessoas internadas. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) encontram-se 171 pessoas, menos sete do que na véspera.Há ainda 38.863 doentes dados como recuperados, o que reduz o número de casos ativos para 599.997. Este é o quarto dia consecutiva em que o número de casos ativos diminui.A região Norte volta a ser aquela com maior número de novos casos (10.725), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (8.935), Centro (6.710), Alentejo (1.547), Algarve (1.176), Açores (1.152) e Madeira (512).Já no que respeita aos óbitos, 14 das mortes ocorreram no Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, nove no Centro, seis no Algarve, duas na Madeira e uma no Alentejo.Notícia atualizada