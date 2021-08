Portugal com mais 2.374 casos e 8 mortes por covid. Menos 18 internamentos

Esta sexta-feira registaram em Portugal mais 2.374 casos de pessoas infetadas pela covid-19 e oito óbitos causados pelo vírus, segundo os dados revelados este sábado, 28 de agosto, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Há menos 18 internamentos do que na quinta-feira, para um total atual de 657, e menos um paciente em cuidados intensivos, onde se encontram agora 143 pessoas.





Em Portugal, desde o início da pandemia, foram detetadas 1.033.165 infeções por covid-19 e 17.711 mortes.

O número de doentes recuperados, esta sexta-feira, foi de 2.835 pessoas, elevando o número total de recuperações para 970.497.

Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 469 face a quinta-feira, para 44.957.

Já o número de contactos sob a vigilância das autoridades de saúde diminuiu para 46.723, menos 250 do que no dia anterior.

Segundo os dados que constam do boletim da DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo reportou metade das oito mortes registadas nas últimas 24 horas, tendo registado mais 723 infeções.





Os outros quatro óbitos foram registados nas regiões Norte e Centro, onde foram detetadas mais 910 e 332 infeções, respetivamente.

O Algarve contabilizou mais 185 novos casos, o Alentejo 179, a Madeira 27 e os Açores 18.





Em termos acumulados, Lisboa e Vale do Tejo totaliza 7.576 mortes, o Norte soma 5.502, o Centro contabiliza 3.086, o Alentejo 1.005, o Algarve 430, a Madeira 72 e os Açores 40.





No que diz respeito ao índice de transmissibilidade do vírus, o R(t) em território continental continua em 0.99 em todo o território nacional, com o boletim da DGS a revelar que a taxa de incidência (média de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) também a manter-se nos 312,7 casos (317,7 considerando apenas Portugal Continental).







(Notícia atualizada às 15:12)