Portugal soma 27.651 casos de covid-19 e 47 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Em nota, a DGS estima que "os problemas verificados nos Laboratórios Germano de Sousa (GS) resultem numa quebra de casos positivos entre 5% a 10% do total de casos apresentados, assumindo uma positividade semelhante à registada na semana anterior".

"As notificações em atraso serão integradas no boletim diário assim que a situação for ultrapassada", sublinha.





Esta manhã, o Jornal Económico avançou que os laboratórios Germano de Sousa foram alvo de um ataque informático, informação que foi entretanto confirmada pela linha de atendimento desta empresa. O ataque levou a que os hospitais da CUF cancelassem todos os testes à covid-19.

Desde a chegada da covid a Portugal, em março de 2020, o vírus já causou a morte de 20.401 pessoas e o número de casos identificados ascende já a 3.025.421.

Nas últimas 24 horas, o número de internados desceu para 2.366, menos 69 do que no dia anterior. Há ainda a registar 168 internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos, mais cinco do que ontem.





Foi no Norte do País que se registaram mais casos: 9.120. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 8.520 novos casos, o centro do país com mais 5.516 casos, o Alentejo com mais 1.569 e o Algarve com mais 1.452. A Madeira e os Açores registaram 573 e 901 novos casos de covid-19, respetivamente.



O Norte do País foi também a região onde se registou o maior número de óbitos, com 18, seguindo-se a região Centro, onde morreram mais 15 pessoas vítimas de covid-19, nas últimas 24 horas. Em Lisboa e Vale do Tejo faleceram nove pessoas, ao passo que as regiões do Alentejo e o Algarve registaram, cada uma, um óbito. Na Madeira morreu também uma pessoa, e os Açores registaram duas mortes.





Segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas recuperaram da doença 17.526 pessoas, num total de 2.388.235 recuperados desde o início da covid em Portugal.