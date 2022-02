Portugal soma 34.023 novos casos de covid e 52 mortes

Portugal registou 34.023 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo sido reportadas 52 mortes associadas à doença, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira. O número de casos ativos no país aumentou em 6.710 para um total de 606.707.A generalidade destes doentes está a recuperar em casa, mas há ainda assim 2.435 internados (mais 16 do que nas 24 horas anteriores). Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) encontram-se 163 pessoas, menos oito do que na véspera. Há ainda 27.261 doentes dados como recuperados.No que diz respeito à distribuição regional, o Norte volta a registar o maior número de novos casos (11.888), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (9.918), Centro (6.821), Algarve (1.951), Alentejo (1.713), Açores (1.142) e Madeira (590).Já no que respeita aos óbitos, houve 17 mortos em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Norte e outros 15 no Centro e dois nos Açores. Algarve, Madeira e Alentejo registaram um morto em cada região.(Notícia atualizada às 14:35)