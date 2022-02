Laboratórios Germano de Sousa alvo de ataque informático

Leia Também Vodafone Portugal foi alvo de ataque informático

Os laboratórios Germano de Sousa foram alvo de um ataque informático. A informação é avançada pelo Jornal Económico (JE) e, entretanto, confirmada pela linha de atendimento desta empresa.O JE aponta que os hospitais da CUF estarão a cancelar todos os testes à covid-19 esta manhã. Os pacientes estão a ser informados pela empresa de que os laboratórios Germano de Sousa cancelaram os exames devido ao ataque informático, avança o mesmo jornal.A empresa confirma o ataque informático, mas esclarece que não estão a existir cancelamentos, admitindo uma maior demora nos serviços.Segundo a informação prestada pela empresa, o ataque terá acontecido durante a noite e os dados dos clientes não terão sido afetados.O ataque aos laboratórios Germano de Sousa acontece na mesma semana em que a Vodafone Portugal foi alvo de um ataque informático , que deixou inoperacional todos os serviços da operadora.Também esta semana, a Trust In News, dona de revistas como a Visão, Exame ou a Exame Informática, veio a público indicar que foi alvo de uma tentativa de ataque informático.Logo no início do ano, o grupo Impresa, dono do semanário Expresso e da SIC, foi alvo de um ataque informático que deixou os sistemas do grupo inoperacionais. A empresa tem recorrido a um site provisório do Expresso desde então.(notícia atualizada às 10:39)