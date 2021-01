Portugal com mais 9.927 casos de covid no segundo pior dia da pandemia em infeções e óbitos

9.927, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 7 de janeiro, pela Direção Geral da Saúde (DGS), para um total de 456.533.



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, registaram-se 95 nas últimas 24 horas (o segundo número mais elevado de sempre), elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 7.472.



Depois de na véspera ter sido atingido um recorde diário com mais de 10 mil infeções, ontem foi o segundo pior dia de sempre em novos casos e também em óbitos, o que confirma o agravar da pandemia em Portugal e explica o facto de o primeiro ministro ter admitido hoje adotar medidas mais graves a partir da próxima semana

A média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 6.122, o valor mais elevado de sempre.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 669 novos casos por 100 mil habitantes, o nível mais elevado desde o final de novembro. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que duplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





O número de doentes recuperados cifrou-se em 3.476 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 355.701.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 6.356, o segundo maior aumento diário de sempre, atingindo o nível mais elevado de sempre.





Internados sempre a aumentar em 2021





O número de internados devido à covid-19 aumentou em 40, para um total de 3.333 pacientes, atingindo um máximo desde 2 de dezembro e perto de níveis recorde. Nos primeiros seis dias deste ano o número de doentes internados nos hospitais com covid-19 aumentou em mais de 500, um claro sinal do agravamento da pandemia e da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.



Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, há mais um paciente, num total de 514, o que corresponde a um máximo de 26 de dezembro e à sétima subida diária consecutiva.





O Norte foi a região com maior número de novas infeções, somando mais 3.554 novos casos, que correspondem a 36% dos contágios no país nas últimas 24 horas, elevando o total da região para 225.957.

Em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram registados mais 3.501 casos, elevando o total para 148.343 após mais um dia recorde.









(notícia em atualização)