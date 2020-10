Portugal conta mais 2.447 casos e 27 mortes devido à covid-19. Internamentos sobem pelo nono dia

O total de infetados com a covid-19 em Portugal subiu para 121.133, o que traduz um aumento de 2.447 casos em 24 horas, de acordo com os dados revelados esta segunda-feira, 26 de outubro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).



O número de novos casos desceu pelo segundo dia seguido, depois de ter atingido um recorde no sábado em 3.669.



No que respeita aos óbitos, há a lamentar mais 27 vítimas mortais devido ao novo coronavírus, que elevam o total de óbitos para 2.343. Ontem tinham sido anunciadas 19 mortes, sendo que o número reportado hoje é o mais elevado desde o recorde de 31 na sexta-feira.





A taxa de letalidade, que compara os óbitos com o total de infetados, baixou dos 1,95% da véspera para 1,93%, o valor mais baixo desde finais de março.



A DGS dá ainda conta de mais 1.079 doentes recuperados, para um total de 69.956. Ontem tinham sido dados como recuperados mais 1.035 pacientes, sendo este já o sétimo dia seguido com mais de mil recuperados.





Os, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 1.341, para um, que correspondem a 40,31% do total de casos.Após os dados desta segunda-feira,, uma subida face aos 2.682,1 de ontem e que representa também um máximo histórico.Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 322,6 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 311 de ontem.

Internamentos sobem para novo recorde



O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo nono dia consecutivo e atingiu um novo máximo desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram internados mais 98 pacientes (119 ontem), para um total de 1.672.





Quanto aos casos mais graves, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, são hoje mais 10, que colocam o total nos 240 casos. Ontem tinham aumentado em 9 e estão agora em máximos de 9 de abril.

Norte com o peso de casos mais alto desde 3 de maio



O Norte voltou a ser a região com mais novos contágios - 1.633 - e representou 67% das novas infeções no país, o que representa o peso mais elevado desde 3 de maio. O Norte contabiliza agora 51.932 casos.



Lisboa e Vale do Tejo (LVT) somou mais 580 infeções, elevando o total da região para 53.412.



Dos restantes casos registados nas últimas 24 horas, 167 foram no Centro, 24 no Alentejo e 27 no Algarve. Nos Açores foram reportados mais cinco contágios e na Madeira mais 11.



Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais óbitos (13), seguindo-se o Norte (oito) e o Centro (cinco) e Alentejo (1).







MAIS DE 1,15 MILHÕES DE ÓBITOS EM TODO O MUNDO

A pandemia do novo coronavírus já causou pelo menos 1.155.301 mortos em todo o mundo desde que a doença foi conhecida em dezembro na China e até às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), indica um balanço da AFP.

Mais de 43.080.500 casos de infeção foram registados desde o início da pandemia e pelo menos 29.194.100 pessoas foram consideradas curadas, adianta um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP.

O número de casos diagnosticados apenas reflete uma fração do número real de contaminações já que diversos países apenas testam os casos mais graves, outros privilegiam os testes para rastreio e numerosos países pobres apenas dispõem de capacidades limitadas de despistagem.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 4.313 novas mortes e mais 408.969 infetados em todo o mundo, sendo que os países que registaram mais mortes no último dia foram a Índia (480), os Estados Unidos (461) e o Irão (337).

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela covid-19, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 225.239 mortos entre 8.636.995 casos, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins.

Pelo menos 3.422.878 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 157.134 mortos em 5.394.128 casos, a Índia com 119.014 mortos (7.909.959 casos), o México com 88.924 mortes (891.160 infetados) e o Reino Unido com 44.896 mortes (873.800 casos).

Entre os países mais afetados, o Peru é o que conta com mais mortos em relação à sua população, 104 por cada 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (93), da Espanha (74) e da Bolívia (74).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) declarou um total de 85.810 casos (20 nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortos (0 no último dia), e 80.911 curas.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam, hoje às 11:00 TMG, 391.941 mortos em 10.943.182 casos, a Europa 262.837 mortes (8.876.668 infetados), os Estados Unidos e o Canadá 235.185 mortos (8.853.039 casos), a Ásia 166.317 mortos (10.212.958 infetados), o Médio Oriente 56.752 mortes (2.441.985 casos), África 41.257 mortos (1.718.636 casos) e a Oceânia 1.012 mortos (34.038 infetados).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde.



(notícia em atualização)