Portugal é único com baixa incidência e tendência de estabilização

Portugal regista, segundo os últimos dados do Instituto Ricardo Jorge (INSA) uma incidência média nacional de 71,6 casos por 100 mil habitantes (abaixo da meta dos 120) e um Rt de 1,05, considerando o valor médio dos últimos cinco dias. Segundo o INSA, o país é o único com baixa incidência e uma tendência de estabilização dos indicadores.Em termos de novos casos, as piores regiões do país são as regiões autónomas, com um valor de 169,9 casos por cada 100 mil habitantes no caso da Madeira, e 148,7 para os Açores. No continente, a pior região é, de longe, o Algarve, com 131,4 casos por cada 100 mil habitantes - 50 casos à frente da segunda pior região continental, o Alentejo. É também a única que não respeita a barreira dos 120 casos definida pelo Governo.Os dados são semelhantes em termos do índice de transmissibilidade, com as regiões insulares a apresentarem os piores valores: 1,41 para os Açores e 1,22 no caso da Madeira. No continente, a pandemia propaga-se mais depressa no Alentejo e na região Norte, onde o Rt regista valores de 1,13 e 1,11, respetivamente.Neste parâmetro, só Lisboa e Vale do Tejo cumpre as recomendações para o recuar das medidas restritivas, com um valor a rondar os 0,96.A estes valores de incidência é fácil atribuir uma justificação que se prende aos surtos que têm abalado sobretudo localidades das regiões do Algarve e Alentejo. É o caso do que se passa nos concelhos de Alandroal, Moura e Odemira, no Alentejo, mais os de Portimão e Albufeira, no Algarve, que não vão avançar na segunda-feira no plano de desconfinamento. De facto, Portimão, Moura e Odemira (bem como Rio Maior) foram mesmo obrigados a repor algumas medidas restritivas que haviam sido retiradas há cerca de 15 dias.Comparativamente com o resto da europa, e segundo o INSA, Portugal é o único país com uma baixa incidência e uma tendência estável, já que o Rt nacional se encontra muito perto do 1.Melhor, estão o Reino Unido e Finlândia que apresentam uma incidência de novos casos semelhante à nacional, mas um ritmo de transmissibilidade abaixo de 1. A Islândia destaca-se pela baixa incidência (é o único país na Europa perto dos 20 novos casos por 100 mil habitantes) e pelo Rt mais baixo da Europa.Em sentido contrário estão países como a Croácia ou a Lituânia, acima dos 480 novos casos por 100 mil habitantes e com ritmos de transmissibilidade mais elevados que o nacional.O pior Rt, à data desta sexta-feira é o da vizinha Espanha, superior a 1,10, e a pior incidência é a Hungria - um dos países com maior mortalidade por covid-19 do continente -, perto dos 800 novos casos diários por 100 mil habitantes.