Governo estuda fechar circulação entre concelhos nos fins de semana dos feriados

O Governo está a estudar a equacionar o controlo da circulação entre concelhos em todo o país para os fins de semana alargados dos feriados de 1 e 8 de dezembro, repetindo o que aconteceu no início deste mês, avança hoje o Jornal de Notícias, acrescentando que em cima da mesa está também a antecipação das férias escolares numa semana.

As exceções poderão abranger quem trabalha e também os direitos políticos, de modo a não colocar em causa o congresso do PCP. O jornal dá conta que as medidas estão ainda em estudo e que vão ter em conta as opiniões dos especialistas que vão ser ouvidos esta quinta-feira na reunião do Infarmed.