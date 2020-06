Portugal já tem mais de 40 mil casos de covid-19. Morreram mais três pessoas

O número de casos confirmados de infeção com covid-19 em Portugal superou os 40 mil e as vítimas mortais devido ao novo coronavírus aumentaram para 1.543, mais três óbitos face a ontem, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo, quando estavam contabilizados 1.540, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, 23 de junho. A fasquia dos 40 mil infetados foi ultrapassada 114 dias após o primeiro caso detetado no país.O número de infetados (casos confirmados), o que representa 367 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,88% para 39.737.

A taxa de crescimento do número de infetados subiu ligeiramente (0,92% contra 0,88% ontem) e em termos absolutos o número de novos casos também aumentou (367 contra 345 ontem).



Lisboa e Vale do Tejo com 82% dos novos casos

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 302 novos casos (contra 299 ontem), o que representa 82% do total de novos casos no país, e soma agora 17.527 infetados, superando pela primeira vez a região Norte (17.339).



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,85%, uma descida face aos 3,88% de ontem e o valor mais baixo desde 26 de abril e que compara com o pico de 4,37% registado no início deste mês.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 26.083 casos, mais 254 do que o reportado ontem (25.829).

O número de casos ativos subiu pelo terceiro dia consecutivo para 12.478, o que representa cerca de 31,1% do total de casos.





Segundo o boletim diário da DGS, há 814 mortos no Norte (mais de metade do total), 449 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 248 no Centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 2 óbitos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.