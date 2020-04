Portugal recebe amanhã 144 ventiladores

Chegam amanhã a Portugal 144 novos ventiladores, anunciou hoje a ministra da Saúde, durante a conferência de imprensa que se seguiu à divulgação, pela Direção-Geral de Saúde do relatório epidemiológico diário.

Destinados às unidades de cuidados intensivos, os 144 ventiladores fazem parte de uma encomenda de cerca de 1.500 - 1.298 invasivos e 140 não invasivos – dos quais alguns são doações de entidades como a EDP, GALP, comunidade israelita de lisboa e outros particulares, explicou a ministra. A última entrega está prevista para meados de abril, informou a ministra.

"Estamos a receber o que vai sendo disponibilizado para entrega e os 144 chegam amanhã. O voo já estava a sair do local de origem, pudemos ver imagens do local de embarque", concretizou, explicando que o Governo tem "a perceção que neste momento o mercado está a funcionar num contexto de grande pressão, de enorme agressividade" e que tem tido "nota de alguns desvios".

Marta Temido, que não indicou a proveniência dos ventiladores adquiridos por Portugal, respondia a uma questão a propósito de uma notícia de ontem que dava conta do facto de as autoridades turcas terem bloqueado em Ancara um avião proveniente da China que transportava centenas de ventiladores comprados — e já pagos — por Espanha. A informação foi avançada pela ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Arancha González Laya, citada pelo jornal El Mundo, segundo a qual os ventiladores tinham sido adquiridos por várias comunidades autónomas espanholas, como Navarra e Castilla-La Mancha e foram confiscados pelo Governo turco depois de o avião fazer escala na capital do país.

Em relação a testes para deteção da doença covid-19, "temos para entrega 80 mil zaragatoas e 240 mil testes", adiantou a ministra. "Temos realizados de 1 maço a 1 de abril 88.497 testes, 53% no publico e 47% no privado", precisou. No dia 1 de abril, últimos dados disponíveis, foram processadas 9.041 amostras para diagnóstico.

A rede hospitalar e de laboratórios conta agora, além do Instituto Ricardo Jorge, com 26 unidades com capacidade de testes, podendo ser realizados diariamente 6.780 testes nos laboratórios públicos e 4.197 nos privados.