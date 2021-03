Portugal recupera esta semana da suspensão das vacinas da AstraZeneca

Leia Também Um terço dos portugueses diz ser difícil evitar visitas à família e amigos

No final da semana Portugal terá vacinado 1 milhão de cidadãos com a primeira dose e outro meio milhão com a segunda depois de recuperar da suspensão da vacina da AstraZeneca. Até domingo, Portugal vai tentar administrar as doses da farmacêutica que ficaram por utilizar devido à suspensão, segundo atualizou hoje o Almirante Gouveia e Melo sobre o processo do plano nacional de vacinação.Até domingo Portugal vai administrar mais 277 mil doses, a que somam 63 mil da AstraZeneca que ficaram por administrar devido à suspensão imposta até ontem. Assim, até ao final do mês, Portugal deverá ultrapassar a meta de março com uma semana de antecedência ao vacinar 99% dos trabalhadores de serviços essenciais, 94% dos profissionais de saúde, 83% dos cidadãos com mais de 80 anos e 90% dos trabalhadores e residentes em lares. Quanto aos últimos, Gouveia e Melo garante que a taxa não é superior apenas porque existem situações de surtos ativos.No que diz respeito à entrega de vacinas, Portugal vai receber menos do que as doses previstas até ao final do segundo trimestre, mas não deve ser o suficiente para atrasar as várias fases do plano que prevê a vacinação de 70% da população com a primeira dose até ao final do verão, se as remessas chegarem pouco abaixo do previsto, que fica pouco aquém dos 15 milhões.Também o ritmo de administração das vacinas tem vindo a crescer. Espera-se que Portugal vacine em média, ao longo de todo o processo, 95 mil pessoas.No arsenal nacional de vacinas, o responsável pelo plano admite o peso das vacinas da AstraZeneca em inventário, mas acrescenta que a nova vacina da Johnson&Johnson deve começar a chegar ao país na segunda metade de abril.