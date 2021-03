Marta Temido: Vacina da AstraZeneca nunca esteve suspensa em Portugal

Leia Também Portugal recupera esta semana da suspensão das vacinas da AstraZeneca

Marta Temido falou hoje aos jornalistas à saída da reunião entre peritos e o Governo no Infarmed e aproveitou para salientar que a vacina da AstraZeneca nunca esteve suspensa em Portugal, o processo de vacinação é que a colocou em pausa.Questionada por jornalistas quanto à suspensão da toma da vacina produzida pela AstraZeneca, a ministra da Saúde esclareceu que esta nunca esteve suspensa em Portugal, simplesmente foi alvo de "uma pausa" no processo de vacinação enquanto a Agência Europeia do Medicamento (EMA) terminava uma avaliação que o Governo sabia não demorar."O nosso plano agora é recuperar esses dias de atraso e, naturalmente, acreditamos que a melhor forma de ganhar credibilidade é comunicar com transparência", acrescenta Marta Temido.A ocasião serviu ainda para reafirmar alguns dos pontos evidenciados pelos especialistas durante a reunião. "A situação mantem-se estável com uma tendência decrescente no número de novos casos, internamentos e letalidade", e a incidência permanece "num patamar de 60 e 120 casos por 100 mil ao longo de 14 dias", quanto à transmissibilidade, medida pelo Rt, está nos 0,88 no território continental.Menos positiva parece ser a questão da mobilidade que, "devido ao processo de desconfinamento se ter iniciado há 15 dias" está a aumentar em simultâneo com um regresso ao trabalho presencial. Com isto em vista, Marta Temido fez um novo apelo às medidas de prevenção da saúde publica, sobretudo do teletrabalho: "O vírus continua a estar presente e a mensagem principal é a necessidade de continuar a combatê-lo não aliviando as medidas de prevenção".