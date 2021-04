Portugal regista 566 novos casos de covid-19. R(t) inalterado

Foram confirmados 566 novos casos de covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas, segundo o relatório da Direção Geral de Saúde (DGS). Já o número de óbitos situou-se em seis.O número de novas infeções fica, assim, abaixo dos 601 novos casos confirmados no véspera.

Segundo os novos números divulgados pela DGS, o número de recuperados foi de 410 ficando assim abaixo do novo número de infetados. O número de casos ativos é agora 25.960, mais 150 do que no dia anterior.





Tal como ontem, houve mais 6 mortes por covid-19, sendo que desde o início da pandemia já faleceram 16.916 devido à doença.Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, oem Portugal Continental. Assim, Portugal está no limite da "zona verde", que permite prosseguir com o calendário definido para o desconfinamento.O número de internado manteve-se inalterado, 466, enquanto nos cuidados intensivos se encontram 113, menos seis do que no sábado.Por regiões o maior de casos registado em Lisboa, onde foram detetados 200 novos casos.Na região Norte verificaram-se 183 casos, no Alentejo 16, no Centro 62 e no Algarve 33. Na Madeira detetaram-se 31 novos casos e nos Açores 41.