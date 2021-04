Covid-19: Unilabs e Uber com serviço de testes no domicílio em estreia mundial

Numa iniciativa pioneira a nível mundial entre as duas multinacionais em Portugal, o pedido de testagem deverá ser efetuado através da plataforma da Uber, com o técnico da Unilabs a deslocar-se a casa do cliente. O teste PCR custa 125 euros e o de antigénio 50.

