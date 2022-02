Leia Também Covid-19: DGS atualiza norma que termina com isolamento dos contactos de alto risco

Portugal regista mais 10.376 casos de covid-19 e 32 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta sexta-feira.Lisboa e Vale do Tejo concentra 3.559 casos de covid-19, seguida pela região Norte, com 2.267 casos.Do total de 32 óbitos, 14 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela região Centro, com sete mortes.Há agora 1.501 pessoas internadas, menos 59 face ao boletim anterior. O número de internados em unidades de cuidados intensivos está abaixo de 100 pela primeira vez desde 23 de novembro. Há agora 98 pessoas internadas em UCI, menos oito face ao boletim anterior.O número de recuperados aumentou - há mais 22.645 recuperados nas últimas 24 horas - e também o número de casos ativos baixou, já que há menos 12.301 casos ativos.A nível nacional, a incidência é agora de 2.222,5 casos por cem mil habitantes e de 2.157,4 casos no continente. Já o índice de transmissibilidades é agora de 0,73 a nível nacional e de 0,71 no continente.(notícia atualizada às 15:49)